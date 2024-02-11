الاحتلال يستعدّ لجريمة جديدة في رفح.. رابطة العالم الإسلامي تحذّر

لطفي النايب

حذّرت رابطة العالم الإسلامي، اليوم السبت، ممّا أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحامها مدينة رفح في غزة، وما يمثّله من خطر داهم على مئات آلاف المدنيين اللاجئين من مختلف مناطق القطاع.

وأصدرت الرابطة بيانا قالت فيه إنّ “الرابطة باسم مجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، تجدّد رفضَها القاطع أيّ محاولات إسرائيلية لتهجير سُكان القطاع”، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار ووضع حدّ لانتهاكات القوانين الدولية والإنسانية، وفق نص البيان.

كما طالبت الرابطة التي تتّخذ من مكة مقرا لها، المجتمعَ الدولي باتّخاذ تدابير عاجلة وناجعة، لإيقاف الكارثة الإنسانية في غزة.

ويأتي البيان ردّا على اعتزام الاحتلال إجلاء أكثر من مليون فلسطيني من مدينة رفح، في إطار هجوم عسكري على حركة حماس، وهو ما يهدّد حياة مئات آلاف اللاجئين الذين فرّوا من هول الحرب في شمال القطاع وباقي مدنه.

من جهتها، حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا من نتائج العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، واصفة إياها بـ”الخطيرة”.

وردّا على قرار حكومة الاحتلال، عبّرت الولايات المتحدة عن رفضها أيّ عملية عسكرية لا توفّر الحماية للمدنيين.