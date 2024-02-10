"أسطول الحرية الدولي" يعتزم إيصال مساعدات لغزة بحرًا

غزة - فلسطين أون لاين

يعتزم تحالف أسطول الحرية الدولي، إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عن طريق البحر، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتحالف أسطول الحرية الدولي، يضم عددًا كبيرًا من منظمات المجتمع المدني الدولية والناشطين، بينها هيئة الإغاثة الإنسانية (IHH) التركية.

وعقد التحالف مؤتمرًا صحفيًا، يوم السبت، في مقر هيئة الإغاثة الإنسانية (IHH) بإسطنبول حول استعداداته لإيصال مساعدات إلى غزة.

وأكد التحالف، في بيان خلال المؤتمر الصحفي، أنه سينطلق إلى غزة بحرًا لإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني والمميت على القطاع.

وأشار البيان، إلى أن أسطولاً سينطلق قريبا بهدف إيصال آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية الطارئة مباشرة إلى الفلسطينيين في غزة.

بدوره، قال رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية بولنت يلدريم، في كلمة، إنّ “إسرائيل” تواصل الحصار وتزيد المجازر غزة رغمًا عن العالم أجمع.

وأشار يلدريم، إلى أن أسطول الحرية يسعى لرفع الحصار عن غزة، ومنح العالم الإسلامي والمجتمع الدولي فرصة من أجل إيجاد الحلول.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشن إسرائيل عدوانًا وحشيًا على قطاع غزة خلّف عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية. وفق تقارير إغاثية وأممية.

المصدر / TRT عربي