موقع عبري: جنود الاحتياط في جيش الاحتلال يبيعون أسلحتهم لأجل المال

غزة - فلسطين أون لاين

في الأونة الأخيرة، تسربت فضائح عديدة تدلل على إخفاق جيش الاحتلال الإسرائيلي في إدارة الحرب على قطاع غزة، في مجالات استخبارية ولوجستية وعسكرية. ووصل الأمر إلى حد اكتشاف أن هذا الجيش الذي يدعي بأنه "الأكثر أخلاقية في العالم"، يسرقه جنوده ويبيعون معداته في السوق السوداء.

صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية، كشفت أن جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي اضطروا إلى بيع معداتهم العسكرية بحثا عن المال، نتيجة افتقارهم للموارد المالية الأساسية بسبب الحرب على قطاع غزة.

وقالت الصحيفة، إن العشرات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي نشروا إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، يعرضون فيها معدات وأدوات قتالية مختلفة بأسعار منخفضة.

ونشرت الصحيفة شهادات من جنود عادوا إلى منازلهم بمعدات قتالية خاصة "غير مستخدمة"، تبلغ قيمتها الإجمالية عشرات ومئات الآلاف من الشواكل، مؤكدة أن بعضهم يخزن هذه المعدات في منزله لاستخدامها في المستقبل، أما البقية فيفضلون بيعها لتحقيق مكاسب مالية.

واعتبرت الصحيفة أن انتشار العدد الكبير من هذه الإعلانات يرجع في الأساس إلى قصة الجيش الذي أهمل مهمته وفشل في توفير المعدات القتالية الأساسية لجنود الاحتياط الذين أرسلهم لمحاربة حركة حماس وحزب الله.

وأضافت أن آلاف الجنود الذين تم إرسالهم إلى الحرب في غزة والحدود الشمالية مع لبنان، وجدوا أنفسهم بمعدات قديمة أو مفقودة أو غير ذات صلة، وبعد أن أدركوا أن الجيش الإسرائيلي لن يتمكن من تزويدهم بتلك المعدات، لجؤوا إلى الجهات المانحة أو لشراء المعدات على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما نقلت الصحيفة عن ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي -رفض ذكر اسمه- قوله إن نقص المعدات القتالية مرده أن الجيش لم يكن مستعدًا لحرب شاملة تشمل تجنيد مئات الآلاف من جنود الاحتياط.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت 27 ألفًا و947 شهيدًا، و67 ألفًا و459 مصابا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد ارتفع عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة إلى 565 جنديًا. فيما أُصيب 2828 جنديًا بينهم 736 إصابةً متوسطة و429 إصابة حرجة.

كما بلغ عدد المصابين في صفوف جيش الاحتلال منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة 1304 بينها 435 إصابة متوسطة و 264 إصابة حرجة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي. بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.





المصدر / وكالات+ الجزيرة