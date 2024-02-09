القسام تعلن الإجهاز على 7 جنود "إسرائيليين" في خانيونس

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، أن مقاتليها تمكنوا من الاجهاز على 7 جنود من جيش الاحتلال من نقطة الصفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس.

وقالت "القسام" في بيان مقتضب لها، عبر "التليجرام"، إن "مجاهديها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود الاحتلال وأجهزوا على 7 جنود من نقطة الصفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس".

وأضافت أن "مجاهديها عادوا إلى قواعدهم بسلام عقب تنفيذ العملية".

وفي وقت سابق، بثت كتائب القسام تسجيل فيديو جديدًا لعملياتها العسكرية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة غزة، تتضمن استهداف آليات ودبابات وقنص جنود للاحتلال.

وأظهرت المشاهد أحد مقاتلي القسام وهو يهدي العملية للمقاومة اليمنية واللبنانية والعراقية، ثم مشهد استهداف قناص بأحد المباني وهو يترصد ضحاياه.

وتضمنت المشاهد كذلك استهداف آليات تابعة للاحتلال من أماكن مختلفة بقذائف "الياسين-105" بينها مشاهد استهداف جرافة ودبابة متجاورين، إضافة لمشهد سحب آلية بعد استهدافها.

ودأبت كتائب "القسام" خلال معركة "طوفان الأقصى"، على توثيق عملياتها ضد جيش الاحتلال، والتي تتمثل باستهداف الجنود والدبابات والآليات العسكرية بقذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، والكمائن وعمليات القنص وتفخيخ فوهات الأنفاق في المناطق التي توغل فيها جيش الاحتلال.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.