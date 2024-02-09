الهلال الأحمر يعلن فقدان الاتصال مع طواقمه في خانيونس

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، فقدان الاتصال بشكل كامل مع طواقمه العاملة في مستشفى الأمل في خانيونس جراء اقتحام الاحتلال المتواصل للمستشفى، في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر، في بيان صحافي، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت اليوم مستشفى الأمل التابع لها، في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الجمعية، إن العاملين في المستشفى أبلغوهم بأن جنود الاحتلال اقتحموا المستشفى، وشرعوا بتفتيشه دون أن يتمكنوا من معرفة مزيد من التفاصيل بسبب قطع الاتصال، وصعوبة التواصل مع الطواقم.

وكانت قوات الاحتلال قد شنت خلال الفترة الماضية قصفًا عنيفًا وإطلاق نار متواصل، في محيط المستشفى، ما هدد سلامة المرضى والطواقم الطبية داخله، وأدى لأضرار مادية في المبنى.

وكانت جمعية الهلال أطلقت تحذيرًا قبل أيام، مؤكدة أن حياة الجرحى في المستشفى بخطر، وذلك جراء نفاد الأوكسجين بشكل كامل منذ أيام، وعدم قدرة الطواقم الطبية على إجراء عمليات جراحية لهم، حيث توقف العمل تماما في قسم الجراحة.

وأكدت أن مخزون الوقود سينفد خلال أربعة أيام فقط، مطالبة المجتمع الدولي التدخل بشكل فوري للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للسماح بإدخال الأوكسجين والمستلزمات الطبية، والوقود لضمان استمرار العمل في المستشفى.

وفي السياق، قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إنها وثقت 721 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكد متحدث المنظمة طارق ياساريفيتش، أن "المنظمة الأممية وثقت 721 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي".

وأشار خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة عقده بمدينة جنيف السويسرية، إلى أن من بين الهجمات "نحو 357 هجومًا استهدف مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 645 شخصًا، وإصابة 818 آخرين".

وأوضح ياساريفيتش أن "الهجمات أثرت على 98 منشأة للرعاية الصحية، بما في ذلك 27 مستشفى تضررت من أصل 36، وأثرت على 90 سيارة إسعاف" بقطاع غزة.