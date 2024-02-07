فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مقتل قياديين في "كتائب حزب الله" في ضربة بطائرة مسيرة في بغداد

لماذا الهجمة المركزة على الأونروا؟

محللون يجيبون.. ما الذي أوضحه رد حماس على الإطار العام لإتفاق الصفقة؟

"حماس": مواقف قادة الاحتلال تؤكد عزمهم على إطالة أمد العدوان

"إسرائيل" أحرقت 3 آلاف وحدة سكنيّة خلال العدوان على غزة

"القسام" تنشر مشاهد لقنص ضابط "إسرائيلي" غربي مدينة غزة

"الكنيست" يصادق على سلب حقوق معتقلي غزة بتمثيل قانوني

القاضي اللبناني نواف سلام رئيسًا لـ"العدل الدولية"

"الجبهة الداخلية".. منصة جديدة لتحديث البيانات المتعلقة بالعدوان على غزة

الاحتلال يتجاهل 22 خطابًا من هيئة أممية لتوصيل المساعدات إلى شمال غزة

بالفيديو "القسام" تنشر مشاهد لقنص ضابط "إسرائيلي" غربي مدينة غزة

07 فبراير 2024 . الساعة 19:06 بتوقيت القدس
...
القسام تنشر فيديو لقنص ضابط "إسرائيلي" غربي مدينة غزة
غزة - فلسطين أون لاين

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء اليوم الأربعاء، مشاهد لعملية قنص ضابط إسرائيلي، خلال المعارك الضارية بمنطقة الجامعات، غربي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد لحظات الرصد من مقاتلي القسام، قبل قنص الضابط الإسرائيلي وسقوطه أرضًا، وسط هُتافات التكبير، ببندقية الغول القسامية -التي أطلق عليها هذا الاسم تيمنًا بمطورها الشهيد عدنان الغول- ويصل مداها القاتل إلى 2000 متر.

ومطلع الشهر الجاري بثت القسام مشاهد تظهر لحظة قنص أحد الضباط الإسرائيليين خلال معارك غزة، وسقوطه أرضا وهروب بقية الجنود.

وأمس الثلاثاء، أعلن جيش الاِحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط خلال معارك المتواصلة مع المقاومة الفلسطينية في محاور التوغل بشمال قطاع غزة وجنوبه. وقال الجيش، في بيان له، مقتل نائب قائد الكتيبة 601 في سلاح الهندسة، وهو ضابط برتبة "رائد"، خلال المعارك الضارية في شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن الضابط يدعى ديفيد شاكوري، 30 عامًا، نائب قائد الكتيبة 601 فيلق الهندسة المسؤول عند تدمير منازل المدنيين على رؤوس ساكنيها وتنفيذ التفجيرات الكبرى التي نشاهدها منذ بداية الحرب وبشكل مستمر في شمال قطاع غزة.

وارتفع إجمالي عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 563 قتيلاً، وفقا لجيش الاحتلال، الذي كذبته المقاومة الفلسطينية، وأكدت أن "العدد أكثر من ذلك بكثير، وأن الاحتلال يتعمد إخفاء عدد قتلاه".

#القسام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة