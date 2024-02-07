"القسام" تنشر مشاهد لقنص ضابط "إسرائيلي" غربي مدينة غزة

غزة - فلسطين أون لاين

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء اليوم الأربعاء، مشاهد لعملية قنص ضابط إسرائيلي، خلال المعارك الضارية بمنطقة الجامعات، غربي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد لحظات الرصد من مقاتلي القسام، قبل قنص الضابط الإسرائيلي وسقوطه أرضًا، وسط هُتافات التكبير، ببندقية الغول القسامية -التي أطلق عليها هذا الاسم تيمنًا بمطورها الشهيد عدنان الغول- ويصل مداها القاتل إلى 2000 متر.

#شاهد... مشاهد من قنص ضابط صهيوني في محور التقدم بمنطقة الجامعات غرب مدينة غزة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/pHEGiMxwcD — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 7, 2024

ومطلع الشهر الجاري بثت القسام مشاهد تظهر لحظة قنص أحد الضباط الإسرائيليين خلال معارك غزة، وسقوطه أرضا وهروب بقية الجنود.

وأمس الثلاثاء، أعلن جيش الاِحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط خلال معارك المتواصلة مع المقاومة الفلسطينية في محاور التوغل بشمال قطاع غزة وجنوبه. وقال الجيش، في بيان له، مقتل نائب قائد الكتيبة 601 في سلاح الهندسة، وهو ضابط برتبة "رائد"، خلال المعارك الضارية في شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن الضابط يدعى ديفيد شاكوري، 30 عامًا، نائب قائد الكتيبة 601 فيلق الهندسة المسؤول عند تدمير منازل المدنيين على رؤوس ساكنيها وتنفيذ التفجيرات الكبرى التي نشاهدها منذ بداية الحرب وبشكل مستمر في شمال قطاع غزة.

وارتفع إجمالي عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 563 قتيلاً، وفقا لجيش الاحتلال، الذي كذبته المقاومة الفلسطينية، وأكدت أن "العدد أكثر من ذلك بكثير، وأن الاحتلال يتعمد إخفاء عدد قتلاه".