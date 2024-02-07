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"تربة غزة" تُقاتل.. مقتل جندي صهيوني بعد إصابته بفطريات خطيرة

07 فبراير 2024 . الساعة 10:19 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلن مشفى تل هشومير الصهيوني، صباح اليوم الأربعاء، عن مقتل أحد الجنود بعد إصابته بفطريات خطيرة، اخترقت جسمه أثناء وجود في معارك غزة.

وأكد جيش الاحتلال أن جنديًا قُتل صباح اليوم إثر تسمم فطري انتشر في جسده، بعد عودته من المعارك البرية المندلعة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال، عن مقتل أحد جنوده بفعل إصابته بنوع فطريات موجودة  بالتربة في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر الطبية أن الجنود قُتلوا إثر تلوث جراحهم بالفطريات السامة بعد إصابتهم خلال الاشتباكات المُندلعة في غزة، مما أدّى إلى سوء حالتهم الصحية.

وفي تقرير نشرته  قناة "كان" العبرية، أوضحت فيه أن الأطباء حاولوا استخدام كافة الأساليب لإنقاذ حياة القتلى نتيجة تلوث جروحهم بهذه الفطريات ولكن دون فائدة، مبينةً أن تلك الفطريات "نادرة" ولم تحدث حالات وفاة سابقة بين الجنود ناجمة عن إصابتهم بفطريات سامة.

وحذّرت منظمات صحية وبيئية منذ بدء الحرب الصهيونية على غزة من وقوع كارثة صحية وبيئية خطيرة بين الجنود.

ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد ارتفع عدد القتلى الصهاينة منذ بداية الحرب على غزة إلى 564 جنديًا. فيما أصيب 2828 جنديًا بينهم 736 إصابةً متوسطة و 429 إصابة حرجة.

كما بلغ عدد المصابين في صفوف جيش الاحتلال منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة 1304 بينها 435 إصابة متوسطة و264 إصابة حرجة.

 

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