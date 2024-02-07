"محدث" أبرز تطورات اليوم الـ 124 من الحرب الصهيونية على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

واصل الاحتلال الصهيوني في اليوم الـ 124 على التوالي حربه البشعة على قطاع غزة، مرتكبًا فيها كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير. لم يترك الاحتلال شيئًا إلّا وقد عاث به دمارًا، قتل البشر، ونسف البيوت، ودنّس المساجد، وانتهك حرمات المقابر، ومازال يواصل حتى اللحظة ارتكاب حرب "الإبادة الجماعية" ضد أبناء شعبنا الصامد.

في متابعة آخر الإحصائيات، أعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 مجزرة راح ضحيتها 123 شهيدًا و169 إصابة. كما ارتفع عدد ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى 27708 شهيدًا و 67147 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

التطورات الميدانية خلال الساعات الأخيرة

في متابعة آخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال الصهيوني قصفه العنيف على عدة مناطق في قطاع غزة.

في غزة، ارتكب الاحتلال الصهيوني مجزرةً جديدة بحق مواطنين كانوا ينتظرون دورهم في تعبئة المياه، مما أدّى إلى ارتقاء 13 شهيدًا.

كما سُمع دوي انفجارات ممتابعة في شارع الوحدة بمحيط برج الشوا والحصري غربي المدينة.

وأكدت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال أطلقت قذائف فسفورية محيط شارع الشهداء والمجلس التشريعي والاتصالات.

وارتقى شهيد وأصيب آخرون برصاص قناصة الاحتلال في منطقة الرمال الشمالي في غزة.

وفي خان يونس، ارتقى 6 شهداء من بينهم 3 أشقاء وطفلة نتيجة قصف الاحتلال مناطق متفرقة في خان يونس.

كما ارتقى 3 شهداء جرّاء قصف الاحتلال منطقة جورة اللوت في خان يونس.

فيما واصلت طائرات الاحتلال شن الغارات العنيفة على منطقتي قيزان رشوان والنجار جنوبي المدينة.

كما أصيبت امرأة برصاص قناص الاحتلال عند مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وفي رفح، أطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه الساحل الغربي للمدينة، كما شنّت طائرات الاحتلال عدة غارات على المناطق الحدودية لرفح مع مصر.

التطورات الميدانية خلال الـ 24 ساعة الماضية

وفي متابعة آخر التطورات الميدانية للقصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، واصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في رفح، أكدت مصادر طبية وصول 11 شهيدًا منذ ساعات المساء الأولى حتى الفجر جرّاء تواصل القصف الصهيوني على عدة مناطق متفرقة في المدينة.

كما ارتقت أم وطفلتها وأُصيب آخرون إثر قصف الاحتلال منزلًا بحي الزهور شمالي المدينة.

و استشهد أربعة مواطنين وأُصيب العشرات إثر قصف الاحتلال منزلين في حي تل السلطان غربي المدينة.

وارتقى الصحفي زكريا أبو غالي رفقة عدد من أفراد أسرته جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "أبو عكر" في حي تل السلطان غربي المدينة.

كما واصلت مدفعية الاحتلال صباح اليوم استهداف عدة مناطق شرقي رفح.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلًا بالقرب من مدرسة القادسية في حي تل السلطان بصاروخ لم ينفجر، ولم يبلغ عن وقوع أي إصابات بين المواطنين.

كما أُصيب 3 مواطنين إثر قصف الاحتلال تجمعًا للمواطنين في مخيم الشابورة شمالي المدينة.

وأفادت مصادر طبية أن 6 أفراد من عناصر الشرطة ارتقوا جرّاء استهداف مركبتهم في خربة العدس.

وأصيب صيادان بجراح طفيفة جرّاء استهداف زوارق الاحتلال مركبهم قرب شاطئ بحر مدينة رفح.

وشهدت سماء المدينة تحليقًا مكثفًا لطائرة كواد كابتر قوق خيام النازحين، فيما نفّذت الطائرات الحربية غارةً عنيفة على الحي البرازيلي.

وواصلت طائرات الاحتلال شن غارات متفرقة على الحدود الفلسطينية المصرية جنوبي المدينة.

في خان يونس، شنّت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على عدة مناطق جنوبي شرقي المدينة، كما شهدت سماء المدينة صباح اليوم تحليقًا منخفضًا لطائرة مروحية صهيونية.

وأكدت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال نسفت مساء الليلة الماصية عددًا من المباني السكنية محيط مدرسة حياة التي تؤوي عددًا كبيرًا من النازحين في مخيم خان يونس. فيما ارتقى شهيدان من داخل المدرسة جرّاء إطلاق قناصة قوات الاحتلال الرصاص تجاه النازحين.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا في الحي الغربي المُتاخم لمجمع ناصر الطبي غربي المدينة.

وفي ساعات الليل الأولى شنّت طائرات الاحتلال غارة على أحد المنازل في خان يونس مما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء.

كما ارتقى الصحفي د. رزق الغرابلي مدير المركز الفلسطيني للإعلام إثر الاستهداف المتواصل والقصف العنيف على محافظة خان يونس، ما يرفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 123 شهيدًا.

في دير البلح، أفاد الهلال الأحمر أنه تعامل مع 8 جرحى وصلوا مسشتفى شهداء الأقصى جرّاء قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "بخيت" في منطقة البركة جنوبي المدينة.

في النصيرات، شنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق في المخيم، كما استهدفت أرضًا زراعية محيط مدخل النصيرات الغربي.

وقصفت طائرات الاحتلال مستودعًا يؤوي نازحين قرب شارع صلاح الدين وسط القطاع.

في شمال القطاع، ارتقى 10 شهداء وأصيب 10 آخرين بعد قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "الشنطي" شرق مخيم جباليا.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عددًا من قنابل الإنارة شرق مخيم جباليا.

كما شنّت طائرات الاحتلال عدة غارات متفرقة على حي تل الهوى بمدينة غزة.