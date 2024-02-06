بعد تعليق تمويلها.. ما هو مصير مخصصات وكالة "الأونروا"؟

غزة - فلسطين أون لاين

أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل أنّ واشنطن ستعيد توجيه أي أموال مخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى وكالات إغاثة أخرى تعمل في غزة.

وأوضح باتل أن هناك مفاوضات بين إدارة بايدن ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، من أجل إقرار مشروع القانون، والذي يتضمن توجيه 1.4 مليار دولار للمساعدات الإنسانية لغزة إلى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أو منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أو غيرهما من منظمات الإغاثة، بدلًا من توجيهها إلى وكالة "الأونروا".

وأشار إلى أن واشنطن تدعم الأونروا لعملها شديد الأهمية باعتبارها وكالة الإغاثة الرئيسية للفلسطينيين، لكنها تنتظر نتائج التحقيق بشأن مشاركة 12 موظفًا من موظفي وكالة "الأونروا" في غزة بأحداث السابع من أكتوبر، لتتخذ بعدها قرارًا بشأن استئناف التمويل.

ولفت باتل إلى أنه يمكن لوكالة "الأونروا" الاستمرار في العمل من خلال المنظمات غير الحكومية، والتواصل مع الدول المانحة التي أعلنت مواصلة دعمها وتمويلها لوكالة "الأونروا".