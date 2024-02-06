تخللها اشتباكات ومواجهات.. الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات ومداهمات في مدن الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة لعدة مدن وقرى في الضفة الغربية، تخللها اشتباكات مسلحة ومواجهات بين الشبان والقوات المقتحمة.

وفي متابعة آخر تطورات الاقتحامات اليومية، فقد اقتحم الاحتلال الصهيوني عددًا من البلدات في الضفة الغربية، وداهم منازل المواطنين، واعتقل عددًا من الشبان بعد أن اعتدى عليهم وحقق معهم ميدانيًا في ظروف غير إنسانية.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون واعتقلت الشاب بلال الغلبان بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته.

كما اندلعت اشتباكات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مدخل بلدة السيلة الحارثية غربي المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وداهمت منازل عدد كبير من المواطنين، ضمن حملة تفتيش واسعة.

وفي أريحا، اندلعت اشتباكات، وإطلاق رصاص حي عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيمي عقبة جبر ومخيم عين السلطان.

كما داهم عدد كبير من قوات الاحتلال منزل عائلة "عوضات" في مخيم عقبة جبر، وخربت محتوياته وعاثت به فسادًا، تأتي هذه المداهمة في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد علاء عوضات، والشهيد أدهم عوضات، والشهيدين الشقيقين إبراهيم ورأفت عوضات.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال في ساعات الفجر بلدة قفين شمالي المدينة، وأطلقت قنابل الصوت والأعيرة النارية مما أدى إلى إصابة أحد المواطنين إصابة متوسطة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية ادقيقة، واعتقلت الطفل سليمان كعابنه، كما داهمت منزل الشقيقين علي وعايش محمد عوض واعتقلتهما بعد أن اعتدت عليهما.

في بيت لحم، اعتدت قوات الاحتلال على أحد المواطنين بالضرب المبرح مما أدى إلى إصابته برضوض كبيرة في الجسم، نقل على إثرها لأحد مستشفيات المدينة.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال حي المساكن الشعبية في المدينة، واعتقلت الشبان عميد الطيراوي ونور الطيراوي وشاكر الترتير، بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.

وأطلق المقاومون النار تجاه قوات الاحتلال عقب اقتحامها قرية النصارية شرقي المدينة، وتفتيشها لمنازل المواطنين.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم، وأطلقت طائرة تصوير في سماء البلدة أثناء مطاردتها أحد الشبان، إلّا أنّها انسحبت بعد ساعات دون أن تتمكن من اعتقاله.

كما اقتحم الاحتلال بلدة حجة شرقي المدينة، واحتجز عددًا من المواطنين وحقق معهم ميدانيًا، قبل أن يتم إطلاق سراحهم.





