شامخًا وهو مكبل اليدين.. غضب بعد نشر جندي "إسرائيلي" صورة وهو يعذب معتقلاً من غزة

غزة - فلسطين أون لاين

مكبل اليدين ومجرد من ملابسه، وأثار التعذيب واضحة على جسده ودماء تنزف منه، رغم ذلك كله، بدى شامخًا مرفوع الرأس رغم إجباره على الجلوس العاري أمام جلاده الذي نشر لحظة التعذيب ليمارس نوعًا آخر من السادية الإجرامية للجيش الإسرائيلي.

القصة بدأت عندما نشر جندي إسرائيلي يدعى "يوسي غامزو" مقطع فيديو عبر حساباته على منصات التواصل يظهر اعتقال رجل من أهالي غزة، وأظهر الفيديو اقتياد المواطن الفلسطيني وهو مكبل اليدين وتم خلع ملابسة، كما أظهر المقطع الرجل وهو يجلس على كرسي في مبنى بغزة وقد قيدت يديه إلى الخلف والدم يسيل من رجله وكأنه تعرض للتعذيب.

وانتشرت صورة المعتقل الفلسطيني، كـ "النار بالهشيم" عبر منصات التواصل الاجتماعي، محدثةً حالة كبيرة من الغضب.

ورأى رواد التواصل الاجتماعي، أن الصورة تفضح أخلاقيات الجيش الإسرائيلي، عكس ما يحاول ترويجه قادة الاحتلال، كما وأنها واحدة من القصص البشعة للإجرام الإسرائيلي التي تضاف للمئات من القصص الأكثر إجراما وبشاعة بحق أهالي غزة منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال بعضهم الأخر، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر بتوثيق عملياته الإجرامية التي يرتكبها في غزة دون أي رادع أو خوف من المحاسبة، مطالبين بتوثيق هذه الجرائم ورفعها للمحكمة الدولية في لاهاي.

وأجمعوا على الإشادة بالطريقة التي ينظر فيها المعتقل الفلسطيني للجندي الإسرائيلي والتي وصفوها بالشامخ الذي لا يقهر، وقالوا إن هذه الصورة تعكس روح الصمود الفلسطيني غير القابلة للكسر، والمفارقة أن ملتقطها هو الجلاد نفسه أراد كسر الضحية وإهانته فإذا به هو من يُهان أمام نظرات الضحية، بأنفته، وشموخه.

جندي إسرائيلي يعتقل مدنيًا فلسطينيًا مصابًا بطلق في ساقه، بحي الرمال - مدينة غزة.

نظرة الفلسطيني المصاب مكبل اليدين الذي أُجبر على خلع ملابسه في السقيع للجندي الإسرائيلي المدجج بالسلاح تحكي قصة غزة بأكملها. pic.twitter.com/9aDifMWhSj — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) February 5, 2024

كل الحكاية في صورة

1- جندي مدجّج مجهّز مسلّح محمي، واقف ينظر الى عيني الشخصية الأخرى الموجودة في الكادر

2- شاب أعزل شبه عارٍ مكبّل اليدين، مصاب، ثمة تمويه على صورة إحدى رجليه، يبدو أنه مصاب فآثار الدم واضحة فوق وتحت "كادراج" التمويه#غزة_تنتصرhttps://t.co/1qOXz3RXYS @GaroTNT pic.twitter.com/cWgHxW2kg8 — harfarabiplus (@harfarabiplus) February 5, 2024

هذه هي الانسانية والرحمة وحقوق الانسان التي يدعمها الغرب

حي الرمال, مدينة غزة

خنزير صهيوني ينشر صورة يظهر فيها وهو يتلذذ ويستمتع بتعذيب مدني فلسطيني غرب مدينة غزة، حيث يرتدي ملابس داخلية فقط، مكبل اليدين ومصاب في ساقه#فريق_فرسان_الأقصى pic.twitter.com/MEP5gszaCu — ابوعبدالله القميشي الحميري (@MugahdS) February 5, 2024

ليست لقطة من فلم

هذا الجندي الجبان يقول برغم من أني أطلقت النار على رجله لكنه ظل ينظر إلى بنظرة تحدي عندما نشرها كان يريد أن يبث الرعب في قلوب شباب غزة كي يخافوا من مصيرهم المجهول لكنه هو الذي عبّر عن خوفه على حسابه من أسير مكبل اليدين عاري الجسد ومصاب لكنه يمثل غزة بصمودها pic.twitter.com/9GSSPHf4fB — Hasan taha (@Sindibad_3977) February 5, 2024

رغم انه جريح في ساقه ورغم انه مكبل اليدين ورغم تعذيب الجندي الإسرائيلي له اسير فلسطيني رافع راسه وشامخ ومنتصب القامة الترند اليوم عليه pic.twitter.com/NS9Y0rcJ07 — ابو عمار 🔻🇾🇪🔻🇵🇸🔻 (@dfhhjkfghj) February 5, 2024