بسبب حملات المقاطعة.. "ماكدونالدز" تفشل بتحقيق المبيعات المستهدفة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت شركة سلسلة ماكدونالدز الأمريكية للوجبات السريعة، عدم نجاحها في تحقيق المبيعات المستهدفة لأول مرة منذ ما يقرب من أربع سنوات خلال الربع الماضي، بسبب حملات المقاطعة العالمية للشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

وزادت مبيعات العلامة التجارية في الأسواق التنموية الدولية المرخصة من ماكدونالدز 0.7 بالمئة في الربع الماضي، وهو أقل كثيرًا من التوقعات بنمو 5.5 بالمئة، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وقال كريس كمبنسكي الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز الشهر الماضي إن عددًا من الأسواق في الشرق الأوسط والبعض الآخر خارج المنطقة تشهد "تأثيرًا ملموسًا على الأعمال" بسبب الصراع بين "إسرائيل" وحركة حماس، بالإضافة إلى "معلومات مضللة" حول العلامة التجارية.

وارتفعت مبيعات متاجر ماكدونالدز العالمية 3.4 بالمئة في الربع الرابع، مخالفة التقديرات التي توقعت ارتفاع 4.9 بالمئة. وتمثل نتائج الريع أبطأ نمو في المبيعات منذ نحو ثلاث سنوات.

وقالت "ماكدونالدز" إنها تشعر بالفزع من المعلومات المضللة والتقارير غير الدقيقة بشأن موقف الشركة من الحرب على غزة.

وقالت الشركة إنها لا تمول أي حكومة مشاركة في الحرب (في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي)، وأكدت في بيان أنها تقف مع جميع الأسر المتضررة من الحرب.

يأتي ذلك، تزامنًا مع المقاطعة العالمية التي تطاول الشركات الداعمة لـ "إسرائيل"، ، كونها وسيلة شعبية للتعبير عن رفض سياسات الدول والشركات العملاقة الداعمة للاحتلال، في عدوانه على قطاع غزة، في وقت يواجه فيه دخول المساعدات الإغاثية للقطاع المحاصر والعلاج عبر المعابر الكثير من العقبات.

المصدر / وكالات