لهذه الأسباب.. الأونروا تحذّر من موت عدد أكبر من سكان قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن الظروف التي يعيشها الناس في قطاع غزة جرّاء النقص الكبير في المياه الصالحة للشرب هي ظروف مأساوية وخطيرة.

وأشارت الوكالة الأممية إلى أنّ نقص المياه الصالحة للشرب، وانتشار الأمراض والأوبئة في غزة ينذر بخطر كبير يمكن أن يؤدي إلى "موت محقق" لعدد كبير من السكان.

وأوضحت الوكالة الأممية أنّها سلّمت ما يقارب 20 مليون لتر من المياه لسكان غزة، مركدةً أن هذا لا يكفي لتلبية أدنى احتياجات السكان.

وحذّرت الوكالة الأممية من الظروف غيرالإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة في ظل تواصل الحرب وعدم توفر أدنى مقومات الحياة التي يحتاجها السكان.

يُذكر أن 18 دولة غربية قررت تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بعد سلسلة من المزاعم والأكاذيب التي شنّها الاحتلال الصهيوني حول مشاركة 12 موظفًا من موظفي وكالة "الأونروا" في أحداث السابع من أكتوبر المنصرم. وانطلق الاحتلال بتلك الأكاذيب التي لم يقدم عليها أدلة وإثباتات تؤكد صحة مزاعمه، وساندته عددًا من الدول الغربية التي أعلنت تأييدها للاحتلال وقطع تمويلها المادي لوكالة "الأونروا".