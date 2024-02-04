"الأونروا" تحذر من محدودية الحصول على مياه نظيفة بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الأزمة الإنسانية التي تفاقمت بسبب محدودية عمليات تسليم المساعدات وتدمير البنية التحتية قد تعرض آلاف الأشخاص الضعفاء لخطر الإصابة بالأمراض في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ 121 على التوالي.​

وحذرت وقال وكالة الغوث، في تدوينة نشرتها عبر منصة "إكس"، من محدودية الحصول على مياه نظيفة والصرف الصحي بغزة وسط القصف.

مضيفةً، أن "الماء هو الحياة، فيما تعيش غزة بلا ماء".

ويدخل العدوان "الإسرائيلي" على القطاع المحاصر، الشهر الخامس، ووفق آخر المعطيات حول العدوان العسكري المستمر، فقد ارتكبت قوات الاحتلال، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 14 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 127 شهيدًا و178 إصابة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألفًا و365 شهيدًا، إلى جانب 66 ألفًا و630 مصابًا فجراح متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا؛ منذ السابع من أكتوبر 2023 الماضي، لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وفقًا لبيانات وزارة الصحة بغزة.