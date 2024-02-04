14 مجزرة في قطاع غزة خلال ساعات.. ارتفاع كبير في حصيلة الشهداء

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 مجزرة جديدة في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، إن المجازر الجديدة راح ضحيتها 127 شهيدا، لترتفع حصيلة إجمالي الشهداء منذ العدوان على غزة إلى 27 ألفا و365، إضافة إلى 66 ألفا و630 مصابا".



ومع مرور 121 يوما على العدوان، يكون متوسط عدد الشهداء اليومي منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي هو 226 شهيدا.



وأشارت الوزارة إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



وتزامنت المجازر مع تحذيرات من هجوم وشيك للاحتلال في رفح، حيث يتكدس معظم النازحين.

واستشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين فجر الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال روضة تؤوي نازحين شرق رفح.



واستشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات بجروح، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة الحكر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



وأصيب عدد من الفلسطينيين، بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة مصران في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقصفت طائرات الاحتلال مناطق متفرقة من مدينة خانيونس.

المصدر / عربي 21