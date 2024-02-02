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جوع قاتل وبرد قارس.. بأيّ ذنب تُسرق الطفولة في غزة؟

02 فبراير 2024 . الساعة 13:02 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، كاثرين راسل أنّ وضع الأطفال في قطاع غزة يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، سواء على صعيد الأمن أو الغذاء أو الدفء أو الحصول على أبسط مقومات الحياة الأساسية.

وأوضحت  أنّه لا يمكن للعالم التخلي عن أطفال غزة في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه الأطفال تحت الحرب والجوع والبرد القارس.

 ودعت راسل في تغريدة لها، نشرتها اليوم الجمعة، عبر منصة "إكس"، إلى ضرورة الوقوف إلى جانب أطفال غزة، وتقديم المساعدات اللازمة لهم في أقرب وقت.

ونشرت مديرة "يونيسف" مع التغريدة بيانًا للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، بتاريخ 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي وصف تعليق بعض الدول دعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بأنه يقود إلى "كارثة" على سكان قطاع غزة.

واستنكر البيان إقبال 18 دولة غربية على تعليق تمويل "الأونروا"، والتوقف عن تقديم المساعدات لها، بعد سلسلة من المزاعم والاتهامات التي طالت 9 موظفين من موظفي وكالة "الأونروا"في غزة.

وشدد البيان على خطورة القرار الذي اتخذته تلك الدول، ما سيؤول إليه من انهيار كارثي على الصعيد الإنساني والحقوقي في الأراضي الفلسطينية وفي جميع أنحاء المنطقة.

 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #الطفولة في غزة

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