إسبانيا تقدّم مساهمة طوعية لدعم تحقيقات محكمة العدل الدولية

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت الحكومة الأقلية اليسارية الائتلافية في إسبانيا أنها ستقدم مساهمة طوعية لدعم جهود محكمة العدل الدولية في التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.



وأشارت الحكومة الأقلية اليسارية الائتلافية الإسبانية، إلى أنّها ستحوّل 500 ألف يورو إلى الصندوق الاتئماني لمكتب المدعي العام لمحكمة العدل الدولية، بهدف دعم الأنشطة التدريبية المتعلقة بالتحقيق.

وأوضحت الحكومة الأقلية اليسارية الائتلافية أنّها اتخذت هذا القرار من أجل المساهمة في جهود مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية للتحقيق في حرب "الإبادة الجماعية" التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق العائلات في غزة.

يُشار إلى أن إسبانيا أقدمتْ على هذه المساهمة بشكل طوعي، للتأكيد على التزامها بضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أمام المحكمة الدولية.



ويرأس المدعي العام كريم أحمد خان مكتب المدعي العام لمحكمة العدل الدولية، وهو أحد الأجهزة الأربعة للمحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، منذ يونيو 2021.‏