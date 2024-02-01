بسبب دعمها لغزة.. مهرجان أدبي في النمسا يلغي مشاركة كاتبة بوسنية

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت الكاتبة البوسنية لانا باستاسيتش، أنّ المنظمين لإحدى المهرجانات الأدبية في النمسا أرسلوا لها رسالة يبلغونها عن سحب دعوتها الخاصة لحضور المهرجان.

وأشارت باستاسيتش أنّ منظمي المهرجان أرسلوا لها بريدًا إلكترونيًا جاء فيه: " بقدر ما نقدر كتبك، في ظل الظروف المحددة، يجب علينا للأسف سحب دعوتنا، والمشاركة في مهرجان الأدب في سالزبورغ ستعني حتمًا موقفًا من جانبنا لا نرغب فيه."

وأوضحتْ باستاسيتش، أنّها اتهمت سابقًا بمعاداة السامية بعد أن ألفت رواية " أمسك الأرنب"، وحازت على جائزة الاتحاد الأوروبي للأدب لعام 2020، مشيرةً إلى أن معظم أعمالها تناقش عواقب الحرب على الأطفال الفلسطينيين.

كما أعلنت باستاسيتش في وقت سابق عن قطع علاقتها مع دار النشر الألمانية "أس فيشر"، بسبب صمتها عن أحداث "الإبادة الجماعية" التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.



وردًّا على سحب دعوتها، قالت باستاسيتش إن القرار كان مثالًا على موقفها الواضح ورأيها السياسي والإنساني بضرورة حماية الأطفال في الحروب، وعدم التعرّض لهم وقصفهم.



وشكرت باستاسيتش المنظمة على إلغاء دعوتها، مؤكدةً أنها لا تريد أن تكون شريكةً في جريمة الصمت على "الإبادة الجماعية".



وبعد انفصالها عن ناشرها، قالت الكاتبة لموقع "ميدل إيست آي" إن قرارها أدى إلى خسارة مالية كبيرة وحالة من عدم اليقين، لكنها لن تتغير عن موقفها.



وأوضحت باستاسيتش أن قطع العلاقات مع ناشرها من المرجح أن يعني عدم وجود المزيد من القراءات ومعارض الكتب وغيرها من الفرص، وهي الطريقة التي يكسب بها الكتاب لقمة عيشهم.



