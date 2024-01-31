"لعيونك يا شيخ صالح".. القسام ينشر مشاهد احتراق آليات للاحتلال بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، فيديو جديد لعملياتها العسكرية ضد توغل قوات الاحتلال في محاور مدينة غزة، تتضمن استهداف آليات ودبابات للاحتلال، وقنص ضابط "إسرائيلي".

ويظهر في الفيديو الجديد قيام عناصر من القسام باستهداف دبابات وآليات مجنزرة للاحتلال في محاور التوغل في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة بقذائف الياسين 105 المضادة للدروع، ما أدى إلى احتراق بعضها بعد اشتعال النيران فيها.

"لعيونك يا شيخ صالح"

وخلال مقطع الفيديو، أهدى أحد مقاومي كتائب القسام الشهيد القائد "صالح العاروري" الضربة الافتتاحية لجرافة عسكرية D9 بالفيديو الأخير من مدينة غزة.

وفي وقت لاحق، أعلنت القسام عن تمكنها من قنص ضابط "إسرائيلي" في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

واللافت أن عمليات "القسام" في حي تل الهوى تأتي بعد أن أعلن الاحتلال السيطرة عليه مرارًا، في أعقاب عمليات قصف وحشية أدت إلى تدمير أجزاء واسعة منه، فضلا عن ترحيل معظم سكانه نحو مناطق أخرى من القطاع.

يشار إلى، أن حصيلة قتلى الاحتلال، من الضباط والجنود، منذ عملية طوفان الأقصى، ارتفعت إلى 560 قتيلاً، منهم 224 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة، فيما أعلن الاحتلال عن وجود مئات المصابين عدد منهم في حال الخطر، داخل المستشفيات.