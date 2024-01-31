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بطلب من الجزائر.. مجلس الأمن يعقد اجتماعًا طارئًا للنظر في قرار محكمة العدل الدولية

31 يناير 2024 . الساعة 11:28 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا طارئًا، للبحث في القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية في منع "إسرائيل" من ارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

تأتي هذه الجلسة عقب طلبًا طارئًا قدّمته دولة الجزائر العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، من أجل إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، بما يتعلق بمدى التزام الاحتلال الصهيوني بقرارات المحكمة، وتوقفه عن ارتكاب "الإبادة الجماعية" في غزة.

يُشار إلى أنّ البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة تلقّت تعليمات من الرئيس عبد المجيد تبون، يوم السبت المنصرم، من أجل عقد مجلس الأمن اجتماعًا طارئًا في أقرب وقت ممكن، من أجل إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية بشأن الحكم المؤقت للإجراءات المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.


ومن المقرر أن يصوّت المجلس على مشروع قرار يوزع لاحقًا على الأعضاء بشأن كيفية تطبيق أمر المحكمة.

ويُذكر أن محكمة العدل الدولية اتخذت، يوم الجمعة المنصرم، قرارًا يقضي بمنع الاحتلال الصهيوني من ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة، وضرورة  تحسين الوضع الإنساني في القطاع.

#محكمة العدل الدولية #الاحتلال الصهيوني #مجلس الأمن #طوفان الأقصى

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