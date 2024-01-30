"التلغراف": عدد قتلى الاحتلال أكبر مما وقع في العقود الأربعة الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

أفادت صحيفة بريطانية، بأنّ عدد القتلى والجرحى في صفوف الجيش "الإسرائيلي"، خلال المعارك الجارية في قطاع غزة، "أكبر مما وقع في العقود الأربعة الماضية".

ونقلت صحيفة "التلغراف"، عن العقيد آفي بانوف، نائب الجراح العام في السلك الطبي، إنّ "الجنود في الجيش الإسرائيلي يفقدون أطرافهم ويُصابون بجروح في العين والوجه، الأمر الذي يؤثّر في حياتهم ويغيّرها، نتيجة للمتفجرات التي تستخدمها حماس في ساحة المعركة".

وأضاف بانوف، أنّ "ساحة المعركة في غزة أكثر كثافة مما كانت عليه في الحروب السابقة، مسلطًا الضوء على طبيعة القتال من شارع إلى شارع، والجغرافيا الضيقة للقطاع".

وفي السياق، أعلنت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الثلاثاء، عن إصابة 26 ضابطًا وجنديًا جرّاء معارك ضارية في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد الجيش أن أكثر من 388 جنديًا وضابطًا مُصابين بجراح متفاوتة إثر معارك سابقة اندلعت خلال الأيام الماضية، في حين أن 35 منهم يعانون جراحًا خطيرة، وما زالوا تحت المراقبة.

وبعد سقوط عدد من المُصابين خلال الساعات الماضية، فقد ارتفع عدد المُصابين في صفوف جيش الاحتلال إلى 2797، منهم 1283 أُصيبوا بعد اندلاع المعارك البرية في قطاع غزة

وقال العقيد بانوف إنّ "ربع هؤلاء أصيبوا بجروح خطيرة، مقارنة بـ 12% عندما خاضت "إسرائيل" حرب لبنان الثانية ضد حزب الله، في عام 2006".

المصدر / وكالات