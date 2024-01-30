قوات الاحتلال تشنّ حملة اعتقالات واقتحامات في مدن الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، الليلة الماضية، عددًا من مدن الضفة الغربية، وسط اشتباكات ومواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وفي متابعة آخر تطورات عمليات الاقتحام اليومية لمدن الضفة الغربية، فقد داهم الاحتلال عددًا من البيوت واعتقل عشرات الشبان، وفرض حظر تجوال في بعض المناطق.

في مخيمي طولكرم ونور شمس، اقتحمت قوات الاحتلال المخيمين وعمدت إلى تجريف وتخريب البنية التحتية، وقطع إمدادات التيار الكهربائي، وتشويش شبكات الاتصالات والانترنت في المخيم.

كما فرضتْ قوات الاحتلال حظر التجوال على المواطنين في مخيم نور شمس، فيما هدمت جرافات الاحتلال محلًا لبيع الأجهزة الخلوية على مدخل المخيم الرئيسي.

ومنعت قوات الاحتلال مركبات الاسعاف من الدخول إلى المخيم لنقل بعض الحالات الطارئة إلى المستشفى.

كما اندلعت مواجهات عنيفة تخللها اطلاق كثيف للنيران، بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب اقتحام عدد كبير من الجنود مدخل مخيم طولكرم.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون، وبلدة النبي إلياس شرقي المدينة، واعتقلت 3 شبان، وهم: بهاء عدوان، وعبد الله رضوان ، وعدي حنون.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية أم صفا شمال غرب رام الله واعتقلت المواطن أيهم محمود بحر.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات ضارية عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم العروب شمالي المدينة.

كما اعتقلت القوات الصهيونية ، الشابين مؤيد سامي الشربي، وأيسر بلال رباح الفضيلات من مخيم العروب.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة واعتقلت المواطنين عامر أبو حمادة، ومحمد النجار، كما داهمت منزل المواطن منتصر دويكات من حي الضاحية، واعتقلته بعد أن أن فتّشت منزله وعاثت به خرابًا.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، وشنّت حملة تفتيش واسعة لمنازل المواطنين، واعتقلت الشاب نضال أحمد كميل .

كما اغتالت قوات صهيونية خاصة، فجر اليوم، الشقيقين محمد وباسل أيمن الغزاوي، والشاب محمد جلامنة، عقب اقتحامها مستشفى ابن سينا الحكومي، متنكرةً بلباس أطباء ومدنيين، لتنفيذ عملية الاغتيال الجبانة بحق الشبان الثلاثة.





