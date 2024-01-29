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كتائب القسام تقصف "تل أبيب" برشقة صاروخيّة

29 يناير 2024 . الساعة 18:11 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام، مساء اليوم الاثنين، أنها قصفت مدينة "تل أبيب" برشقة صاروخية.

وقالت الكتائب، في بلاغٍ عسكري، أنها قصفت "تل أبيب" ردًا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين.

ودوت صافرات الإنذار في "تل أبيب" بعد قصفها بصواريخ كتائب القسام، فيما تم رصد سقوط أحد الصواريخ في مدينة الرملة.

وأعلنت "نجمة داود الحمراء" إصابة سيارة في "ريشون لتسيون" بعد إطلاق وابل من الصواريخ من غزة.

وقال مراسل القناة الـ 14 العبرية، إن 15 صاروخًا أطلقت من غزة.

ورغم مرور أكثر من 115 يومًا على بدء العدوان، إلا أنّ صفارات الإنذار دوّت في مدينة "تل أبيب" الكبرى والمناطق المحيطة بها وضواحيها وأن أصوات انفجارات عنيفة سمعت في المدينة.

وكانت كتائب القسام قصفت "تل أبيب" وضواحيها في الثامن من الشهر الجاري بعد زعم جيش الاحتلال تدمير معظم قدرات الصاروخية للكتائب، برشقة صاروخية استهدفت تل أبيب ونحو 30 مدينة وبلدة جنوبها.

وقبلها وفي الدقيقة الأولى من بداية العام الجاري، قصفت كتائب القسام "تل أبيب" وعشرات المدن والبلدات حولها وسط صدمة كبيرة لدى حكومة الاحتلال وإعلامه الذين اعتقدوا أنهم قضوا على القدرة الصاروخية للقسام.

#القسام #العدوان على غزة #رشقة صاروخية

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