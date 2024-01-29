بعد مرور 72 ساعة.. كيف التزمت "إسرائيل" بقرار محكمة العدل الدولية؟

غزة - فلسطين أون لاين

بعد مرور 3 أيام على صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم "إسرائيل" باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في القطاع، تتجه أنظار المؤسسات الأممية نحو مدى تطبيق "إسرائيل" لقرارات محكمة العدل الدولية، ورصد آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها الاحتلال الصهيوني بحق العائلات في غزة.

ووفق ما توصّل إليه المرصد الأورومتوسطي خلال متابعته وتوثيقه أحداث الحرب الصهيونية على غزة، اتّضح أن قوات الاحتلال زادتْ همجية ووحشية في ارتكاب المجازر، وقتل الأطقال والنساء، وتهجير المواطنين قسرًا، واتّباع سياسة التجويع والتعطيش، ومنع إدخال المساعدات والأغذية والأدوية اللازمة

أكّد المرصد أنه وثّق خلال 72 ساعة، ارتقاء أكثر من 373 مواطنًا، وإصابة أكثر من 643 آخرين جرّاء غارات صهيونية وقصف عنيف استهدف تجمعات ومنازل ومراكز إيواء المواطنين في مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأوضح المرصد أن قوات الاحتلال الصهيوني واصلتْ قصفها محيط المستشفيات والمجمعات الطبية، في ظل استمرار حصارها ومنع إدخال الأدوية اللازمة، والوقود لتشغيل المولدات الكهربائية داخل المشافي.

كما أشار المرصد إلى العرقلة المقصودة التي اتبعها عدد من المستوطنينن، لمنع إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك بناءً على تعليمات وتحريض من قبل المتطرف الصهيوني إيتمار بن غفير.

ولفت المرصد إلى أن عدد شاحنات المساعدات تراجع إلى 87 شاحنة فقط خلال اليومين الماضيين مقارنة بالأيام السابقة التي كانت تشهد ما معدله 100 شاحنة يوميًا، وهو الأمر الذي كانت توجه إليه انتقادات لأنه لا يلبي سوى أقل من 10% من احتياجات سكان القطاع.

تشير كل المعطيات إلى أنّ الاحتلال الصهيوني، لم يُطبّق شيئًا من قرارات محكمة العدل الدولية، حيث سُجل خلال الـ 48 ساعة الماضية، ارتكاب الاحتلال أكثر من 38 مجزرة راح ضحيتها 350 شهيدًا.

وبهذا، فقد ارتقع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 26422 شهيدًا، وإصابة 65087 مواطنًا.



