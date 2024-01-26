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في اليوم الـ112 من حرب الإبادة الجماعية

ارتفاع عدد ضحايا الحرب الصهيونية على غزة إلى 26083 شهيدًا

26 يناير 2024 . الساعة 11:44 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنتْ وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، عن ارتكاب الاحتلال الصهيوني 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها 183 شهيدًا و377 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في تصريح لها أن عددًا كبيرًا من الضحايا لايزالون تحت الركام، وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم بسبب منع الاحتلال، وتواصل قصفه لتلك المناطق.

وفي أحدث حصيلة لعدد الشهداء والجرحى في اليوم الـ 112 من تواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 26083 شهيدًا، و 64487 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

فيما يواصل الاحتلال الصهيوني، شنّ الغارات العنيفة، والقصف المدفعي والجوي والأحزمة النارية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وارتكاب جرائم مروعة وقتل تعسفي بحق المدنيين والآمنيين. 

#وزارة الصحة #الحرب على غزة #الشهداء #العدوان على غزة #طوفان الأقصى

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