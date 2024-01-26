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بعد ارتقاء الصحفي الرواغ.. ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء في غزة إلى 120 شهيدًا

26 يناير 2024 . الساعة 11:15 بتوقيت القدس
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الشهيد الصحفي إياد الرواغ

غزة - فلسطين أون لاين

ارتفع عدد الصحفيين الذين ارتقوا جرّاء الغارات الصهيونية العنيفة على غزة إلى 120 صحفيًا، ويأتي ذلك عقب الإعلان عن استشهاد الصحفي إياد أحمد الرواغ، والذي يعمل مراسلًا ومقدّمًا للبرامج في إذاعة صوت الأقصى.

وفي تفاصيل الحدث، استشهد الصحفي الرواغ في قصف صهيوني شنّته طائرات الاحتلال على منزله في منطقة الحساينة بمخيم النصيرات وسط القطاع، مما أدى إلى استشهاده رفقة 11 فردًا من عائلته.

وفي اليوم الـ 112 من الحرب الدامية على قطاع غزة، فقد تعمّد الاحتلال الصهيوني استهداف الصحفيين بشتى الطرق، إمّا من خلال الاستهداف المباشر في منازلهم، أو من خلال استهداف عائلاتهم في أماكن تواجدهم.

وبعد ارتقاء الصحفي الرواغ فجر اليوم، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الصحفيين الذين ارتقوا إثر الاستهداف الصهيوني المباشر لهم،  منذ بداية حرب الإبادة في القطاع إلى 120 صحفيًا.

#العدوان الإسرائيلي #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #الصحفيين الشهداء

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