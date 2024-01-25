المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف ميناء أسدود بالطيران المسيّر

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، اليوم الخميس، مهاجمة ميناء أسدود الصهيوني في فلسطين المحتلة بالطيران المسيّر.

وقالت المقاومة في بيان لها: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الخميس، ميناء أسدود في أراضينا المحتلة، بالطيران المسيّر." مؤكدة استمرار مقاوميها في دكّ معاقل الأعداء.

يأتي ذلك، غداة إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق، أمس الأربعاء، استهداف 3 قواعد أمريكية في العراق وسوريا، بينها "عين الأسد"، بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت أيضًا، يوم الثلاثاء، أنّها قصفت ميناء أسدود في الأراضي المحتلة، بطائرات مسيرة.

وفي وقت سابق، نفّذت المقاومة الإسلامية في العراق عدة عمليات ضد أهداف صهيونية في إيلات وغيرها، إلى جانب قصف مواقع أميركية في إطار نصرتها لغزة.