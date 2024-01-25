الاحتلال يشنّ حملة اقتحامات واعتقالات في مدن الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الخميس، حملات مداهمة واعتقال للمواطنين وسط اشتباكات ومواجهات في مناطق عديدة بالضفة الغربية.

ففي جنين، اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة ومخيم جنين بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية وانتشرت في الحي الشرقي والمنطقة الشرقية للمدينة.

وقالت كتائب القسام في جنين إنّ مجاهديها وفصائل المقاومة الفلسطينية تصدّوا للاقتحام الواسع الذي شنته قوات الاحتلال.

وأكدت كتائب القسام أنّ المجاهدين استهدفوا جيبات وآليات الاحتلال المتمركزة في الحي الشرقي بجنين، بصليات مكثفة من الرصاص وبوابل من الأكواع المتفجرة محلية الصنع.

وفي اقتحام الاحتلال للمدينة، فقد عمدت جرافات الاحتلال إلى تجريف عدد من الشوارع الرئيسية، ودوار السينما ومدخل مخيم جنين وتدمير البنية التحتية فيها، بالإضافة إلى تدمير وإتلاف ممتلكات وبسطات الباعة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة من آلياتها العسكرية، من جهة حاجزي “دوثان” والجلمة للمدينة، وسط اقتحام أحياء مختلفة فيها، واندلاع مواجهات.

كما شنّت قوات الاحتلال حملة مداهمة طالت عددًا من المنازل في الحي الشرقي وحي امراح، واعتقلت عددًا من المواطنين بينهم والد المطارد نور الهصيص، كما اعتدت على الجريح المقعد محمد حنتولي أثناء مداهمة منزله بالمدينة.

وأكد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 14 مواطنًا خلال اقتحامها مدينة جنين.

وفي نابلس، فقد اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من جهة حاجز عورتا، واعتقلت الأسير المحرر جابر الأغبر والشاب وسيم حلاوة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما وتخريب محتوياتهما.

ونفّذت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل في قرية يتما جنوب نابلس، واعتقلت عضو المجلس القروي وائل محمد النجار ونجله براء، فيما اعتقلت الشاب سامح داود بعد مداهمة منزله في الحارة الغربية ببلدة بيتا جنوب نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، وانتشرت في حاراته واعتلى القناصة أسطح بعض المنازل، بالتزامن مع اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم، بعدد من الآليات العسكرية، واعتقلت الشاب محمد أحمد العروج بعد مداهمة منزله في منطقة واد شاهين.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيي الإرسال وعين مصباح في مدينة رام الله، بعشرات الآليات العسكرية، وداهمت عددًا من منازل المواطنين.