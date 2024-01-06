الأورومتوسطي: (إسرائيل) تنتهك حرمة "أموات غزة"

شدد مرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، على أن (إسرائيل) تنتهك بشكل منهجي حرمة الأموات ومقابرهم وتخالف مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب بشأن ضرورة حماية المقابر أثناء النزاعات المسلحة.

وقال المرصد الحقوقي في تصريح صحفي مساء السبت، إن جيش الاحتلال ينبش المقابر ويسلب جثامين الشهداء ويعتدي على كرامتهم، والسكان يلجؤون لإنشاء مقابر عشوائية في منازل وصالات أفراح.

وأضاف: "وثقنا اعتداء جيش الاحتلال على 12 مقبرة على الأقل في قطاع غزة عبر تعمد تجريفها". مبينًا: "عمليات التجريف في المقابر شملت نبش القبور وتخريبها والدوس بالآليات العسكرية على جثامين الشهداء وتقطيع بعضها وسلب عشرات الجثامين".

وأكمل: "أدت هجمات إسرائيلية متكررة إلى إحداث حفر كبيرة داخل المقابر، بحيث ابتلعت بداخلها عشرات القبور وتناثر بسببها رفات الشهداء واختفى بعض الجثامين".

ووثق "الأورومتوسطي"، وفقًا لتصريحه الصحفي، إنشاء أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية في أحياء محافظات قطاع غزة "في ظل صعوبة الوصول للمقابر الرئيسية والاستهداف الإسرائيلي المستمر للمقابر ومحيطها".

المصدر / فلسطين أون لاين