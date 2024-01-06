استشهاد هاني المصدر مدرب المنتخب الأولمبي الفلسطيني

انضم هاني المصدر مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم ونجم نادي غزة الرياضي السابق، إلى كوكبة شهداء الحركة الرياضية الفلسطينية، خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ونعى اتحاد الكرة الفلسطيني، عبر منشور بصفحته الرسمية في "فيسبوك". الشهيد هاني المصدر، المدرب العام للمنتخب الوطني الأولمبي.

وجاء في بيان النعي "يتقدم الفريق جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وأسرة الاتحاد، وعموم الأسرة الرياضية الفلسطينية، بأصدق مشاعر الحزن والألم، في استشهاد نجم الكرة الفلسطينية السابق، المدرب العام للمنتخب الوطني الأولمبي هاني المصدر (أبو العبد)".

وأوضح البيان أن "أبو العبد ارتقى بفعل عدوان الاحتلال على قطاع غزة المتواصل للشهر الثالث، ملتحقا بكوكبة شهداء كرة القدم وشهداء الحركة الرياضية الفلسطينية".

وكان اتحاد الكرة كشف أن أكثر من 1000 من أعضاء الحركة الشبابية والرياضية والكشفية سقطوا بين شهيد وجريح ومفقود، إضافة إلى عشرات آلاف النازحين.

واتهم جيش الاحتلال بـ"استهداف المنشآت الرياضية ومقار الاتحادات والأندية الرياضية الفلسطينية".

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أنه وجه "رسائل عاجلة إلى اللجنة الأولمبية الدولية وكل الاتحادات الدولية والقارية والإقليمية" بما فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "طالب فيها بفتح تحقيق دولي عاجل بجرائم الاحتلال بحق الرياضة والرياضيين في فلسطين".

المصدر / فلسطين أون لاين