أونروا: مراكزنا تؤوي 4 أضعاف طاقتها من النازحين بغزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الثلاثاء، إن عدد النازحين الذين التجأوا إلى مراكز الإيواء التابعة لها في مناطق وسط وجنوبي قطاع غزة هربا من الغارات الإسرائيلية في مناطق سكنهم، يعد "أكثر من أربعة أضعاف طاقتها الاستيعابية".

وأضافت الأونروا في بيان صحفي، إن "متوسط عدد النازحين في ملاجئ أونروا التي تقع في مناطق الوسط والجنوب أكثر من 12 ألف نازح، وهو أكثر من أربعة أضعاف طاقتها الاستيعابية".

وأوضحت أن إجمالي "أعداد النازحين الذين يلتجؤون في 155 منشأة تابعة لها، بلغ نحو 1.4 مليون نازح".

وبيّنت أن "حوالي 400 ألف شخص آخرين يعيشون بالقرب من هذه الملاجئ"، لافتة إلى أنهم "يحصلون على الخدمات التي تقدمها أونروا".

وأشارت الوكالة الأممية إلى تعرض نحو "60 منشأة تتبع لها لإصابات مباشرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، و68 منشأة أخرى لأضرار جانبية".

ولفتت إلى أن التقديرات الأولية تفيد "بمقتل ما لا يقل عن 314 نازحا، كانوا يلتجؤون في مراكزنا، فضلا عن إصابة ألف و129 آخرين".

المصدر / فلسطين أون لاين