"فتح" تتبرأ من تصريحات لأحد أعضاء مجلسها الاستشاري هاجم بها "حماس"

قال أمين سر المجلس الاستشاري لحركة "التحرير الوطني الفلسطيني - فتح" نصر يوسف، إن السفير المتقاعد أسامة العلي ليس ناطقا باسم المجلس الاستشاري للحركة (يضم أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري السابقين).

وشدد يوسف في بيان صحفي، على أن "تصريحاته الأخيرة (العلي) حول العدوان على شعبنا في غزة هي تصريحات شخصية، ولا تعبر بالضرورة عن المجلس الاستشاري لحركة فتح".

وكان العلي، وصف في تصريحات لقناة /الجزيرة/ القطرية، قبل يومين، حركة "حماس" بأنها مليشيا مسلحة، وأن التضامن العالمي مع غزة لا يعني بالضرورة أنه تضامن مع حماس"، ولمح إلى أن جيش الاحتلال لا يستهدف حركة "حماس" بقدر ما هو يستهدف قطاع غزة، وأن الحركة لا تمثل إلا نفسها.

وأضاف يوسف في بيانه الصحفي يقول إن "المجلس الاستشاري لحركة فتح يؤكد اعتزازه بكافة مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية، ويحيي صمود الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده".

وأوضح أن "عضوية السفير المتقاعد أسامة العلي في المجلس الاستشاري لحركة فتح لم تمنحه التفويض بالظهور على الفضائيات للحديث في القضايا الكبرى دون الرجوع إلى المرجعيات العليا في المجلس".

وشدد على أنه "ليس مسموحا لأي كادر في المجلس أن يتحدث للإعلام، إلا بما ينسجم مع الخط النضالي لحركة فتح، وعدم الخروج عن أدبياتها الوحدوية التي لا ترى تناقضا لها سوى الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد يوسف أن "غزة بصمودها وبطولتها قد أعادت القضية الفلسطينية إلى رأس الأجندة السياسية العالمية، وخلقت هامشا كبيرا في بعث مسيرة التضامن الدولية مع شعبنا الفلسطيني، وأيقظت بأوجاعها الضمائر في كافة الأرجاء، وفضحت ازدواجية المعايير الغربية" مناقضا كلام العلي.

وشدد على أن "حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل بدعم أمريكي فاضح ضد شعبنا الأعزل، لن تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، وستفشل في النيل من المقاومة الفلسطينية الباسلة".

المصدر / وكالات