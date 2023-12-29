جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط ويضم لواء سابعا للقتال في خان يونس

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بانضمام لواء سابع للقتال في معارك خان يونس جنوبي غزة، في حين أعلن جيش الاحتلال الجمعة، مقتل ضابط وإصابة ضابط وجندي آخرين بجروح خطيرة خلال معارك شمالي القطاع، ليصل عدد جرحاه إلى 51 خلال يومين.

وأورد تقارير صحفية أن مروحية عسكرية من وحدة الإنقاذ الإسرائيلية نقلت جنودا جرحى إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع صباح اليوم.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن النقيب (احتياط) هرئيل شرفيط (33 سنة) في الكتيبة "7008" بالجيش قتل في معركة شمالي قطاع غزة، مشيرا إلى "إصابة ضابط وجندي من كلية الهندسة العسكرية بجروح خطيرة".

ويرتفع العدد المعلن رسميا لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية في غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 174، كما يرتفع العدد الإجمالي المعلن لقتلاه منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 502، بين ضابط وجندي.

ومنذ عملية طوفان الأقصى يشن جيش الاحتلال عدوانا مدمرا على غزة، خلّف حتى اليوم الجمعة أكثر من 21 ألف شهيد و55 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين