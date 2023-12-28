استشهاد 37 فلسطينيًا في غارتين للطيران الإسرائيلي على رفح

أفادت مصادر طبية وأمنية فلسطينية باستشهاد 37 فلسطينيا وجرح العشرات مساء اليوم الخميس في غارتين للطيران الحربي الإسرائيلي على رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

وقالت المصادر لصحيفة "فلسطين" إن الغارتين استهدفتا منزلين مأهولين بالسكان، وجرى نقل الضحايا إلى مستشفيي أبو يوسف النجار والكويتي في رفح وبينهم نساء وأطفال فيما تستمر عمليات إنقاذ وبحث عن ناجين تحت الركام.

وجاءت الغارات في وقت تشهد فيه رفح نزوحا مستمرا للآلاف من وسط وجنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي جنوب قطاع غزة إن 210 شهيد فلسطينيين وعشرات المصابين نقلوا إلى المستشفيات جراء العدوان الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر القدرة أن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع بذلك إلى 21320 بينما وصل عدد الجرحى إلى 55603.

واتهم القدرة جيش الاحتلال بتعمد استهداف 104 سيارات إسعاف و142 مؤسسة صحية في قطاع غزة، مطالبا المؤسسات الدولية بالتدخل من أجل حماية المؤسسات الصحية وإعادة تشغيل المستشفيات المعطلة.

المصدر / فلسطين أون لاين