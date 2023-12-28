لجنة زكاة نابلس تطلق حملة "الخير فيكم"

أطلقت لجنة زكاة نابلس المركزية، حملة "الخير فيكم" لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من الأسر والحالات الفقيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وجاء إطلاق "زكاة نابلس" لهذه الحملة خلال مؤتمر صحفي عقدته في قاعة غرفة تجارة وصناعة نابلس، اليوم الخميس، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة ورئيس وأعضاء غرفة التجارة وعدد من الوجوه والشخصيات الاعتبارية والناشطة في العمل الخيري.

وافتتح المؤتمر الصحفي بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم الوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

وألقى سامح المصري، رئيس غرفة التجارة، كلمة ترحيبية تمنى فيها النجاح للحملة، وأشار إلى أن مدينة نابلس كانت دائما توفر احتياجاتها ذاتيا، مؤكدا أن أهل نابلس لديهم القدرة على سد حاجة الفئات المحتاجة رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية.

وتحدث رئيس لجنة زكاة نابلس المهندس محمد الشنار عن الأسباب التي دفعت باتجاه إطلاق هذه الحملة.

وبين أن المجتمع الفلسطيني يمر منذ نحو 3 شهور بظروف صعبة نتج عنها ازدياد عدد الفئات المحتاجة واختلاف نوعيتها ومتطلباتها، ما زاد من العبء الملقى على كاهل لجنة الزكاة والجمعيات الخيرية

وقال إن أعضاء لجنة الزكاة تواصلوا بشكل شخصي مع العديد من الميسورين من أهالي نابلس، ولمسوا منهم تجاوبا يفوق المتوقع، رغم الصعوبات التي تواجه الجميع.

وأضاف أن اللجنة قررت فيما بعد إطلاق هذه الحملة وإيصالها للجميع والتعريف بها وفتح الباب أمام كل من يرغب للمشاركة فيها.

ولفت الشنار إلى أن لجنة الزكاة صرفت خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الجاري حوالي المليوني دينار على شكل مساعدات مختلفة، ومنها كفالات الأيتام، وكفالة الأسر الفقيرة، والتكية الخيرية، والتأمين الصحي، ومساعدة الطلبة الأيتام.

وأوضح أن اللجنة فتحت الباب لكفالات مختلفة حسب رغبة واستطاعة المتبرعين، ومنها كفالة كبار السن الذين لا يوجد لهم معيل.

وأشار إلى أن اللجنة تكفل حاليا 2200 يتيم، وقبل شهر كان هناك 70 يتيما بدون كفالات، واستطاعت تقليص هذا العدد إلى أن وصل حاليا إلى 25 يتيما بعد تأمين كفالات جديدة.

وعلى صعيد عمل التكية الخيرية، قال الشنار إنها كانت تقدم وجبتين أسبوعيا للأسر الفقيرة، ولكن عدد الأسر ازداد، وهو ما دفع لجنة الزكاة لتكثيف جهودها وإيجاد داعمين للتكية، واستطاعت توفير دعم يكفي لعملها 13 يوما في الشهر.

وأكد على اهتمام اللجنة بمراكز تحفيظ القرآن الكريم التابعة لها والبالغ عددها 76 مركزا للذكور والإناث، مشددا على أهمية رعايتها والسعي لزيادة عددها وتطوير أدائها، باعتبارها عنوان من عناوين مدينة نابلس والتي يزيد عمرها عن 30 عاما.

وتحدث كل من رئيس لجنة زكاة نابلس الأسبق عبد الرحيم الحنبلي وعضو اللجنة السابق الدكتور أحمد شرف، عن أهمية حث الناس على التبرع وبذل الصدقات في هذه الأوقات الصعبة، لما لها من أهمية في زيادة التكافل المجتمعي ومنع تفشي الجريمة.

المصدر / فلسطين أون لاين