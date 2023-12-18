خبير عسكري: الـ "همر" الذي استهدفته "القسام" دسم ستكشف الأيام طبيعته

قال خبير عسكري، تعليقا على مقطع الفيديو الذي بثته "كتائب القسام"، اليوم الاثنين، والذي أظهر استهداف مقاتلي الكتائب سيارة دفع رباعي من نوع "همر" أمريكية الصنع، بأن السيارة "كانت تسير ضمن موكب يضم شخصية ذات مستوى عال".

وأوضح المهندس العسكري محمد مغاربة، لوكالة "قدس برس" أن "استهداف عربة الهمر من قبل مقاتلي القسام، يمثل قمة الخبرة والمهنية العسكرية والارتياح في التموضع واختيار الهدف".

وأضاف أنه "بحسب ظاهر الموكب المدرع، فإنه كان يسير بتشكيل غير قتالي، شبيه بالمواكب التي تقل قيادات ذات مستوى عال لمنطقة عسكرية مطهرة وآمنة" وفق تقديره.

واستطرد يقول إن "الموكب لم يكن في حالة تنفيذ عمليات قتالية، حيث لا يمكن أن تكون هناك مواكبة متنوعة للمدرعات والعربات المدولبة والعربات المكشوفة في عملية قتالية، وتتحرك بطابور يسير على محور طريق مكشوف في مقدمته جارفة كاسحة".

واستدل مغاربة من خلال تحليل الفيديو، على أن "الموكب الذي اُستهدفت إحدى سيارته، هو موكب حماية مرافق لجولة تفقدية ميدانية من قبل قيادة أعلى من قوات الميدان، ومن الرتب العليا" على حد تقديره.

وتوقع أن يكون اختيار الهدف من قبل مقاتلي "كتائب القسام" كان "مقصودا تماما، وحُدِّد بعد استطلاع أرضي مباشر بالعين المجردة... الهدف المُدَمر دسم، وستكشف الأيام طبيعته" وفق ما يرى.

المصدر / قدس برس