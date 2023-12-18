الاحتلال يقتحم مدنا بالضفة ويصيب فلسطينيين بالرصاص

أصيب فلسطينيون فجر اليوم الاثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات اقتحام نفذتها في مناطق عدة في الضفة الغربية، وتخللتها اشتباكات مع مقاومين.

وشملت الاقتحامات الإسرائيلية الجديدة نابلس وقلقيلية وأريحا وبيت لحم والخليل.

وقال مصادر محلية إن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس شمالي الضفة المحتلة من محاور عدة.

وأضافت أن مقاومين استهدفوا آليات الاحتلال المقتحمة نابلس بالأعيرة النارية في شارع فلسطين ودوار الشهداء، ووُصفت الاشتباكات المسلحة بالعنيفة وأصيب خلالها أحد الشباب بالرصاص.

كما أفاد ناشطون بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وفي شمالي الضفة أيضا، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدات جيوس وعزون وباقة الحطب وحبلة قرب مدينة قلقيلية، واندلعت مواجهات في هذه البلدات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال تخللتها مداهمات لمنازل مواطنين واعتقال عدد من الشبان، في حين قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا أصيب برصاص الاحتلال في باقة الحطب.

وفي مدينة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة واعتقلت طالبا.

وفي الإطار نفسه، قال وزارة الصحة إن فلسطينيين اثنين أصيبا خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة يطا جنوب الخليل، مضيفه أن بلدة مدينة دورا (جنوب) تعرضت للاقتحام.

من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيمي الدهيشة وعايدة في بيت لحم جنوبي الضفة.

وشملت الاقتحامات في وقت مبكر اليوم مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال فتاة، كما تعرضت بلدة عبوين شمال غرب رام الله للاقتحام.

وتأتي الاقتحامات الجديدة لعدد من المدن والبلدات والمخيمات في إطار تصعيد إسرائيلي واسع النطاق في الضفة منذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصى بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما تأتي هذه العمليات بعد ساعات من انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم نور شمس في طولكرم، إثر اقتحام أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين بعضهم جرى استهدافه بالطائرات المسيرة.

وبذلك ارتفع عدد الشهداء في الضفة المحتلة إلى 9 شهداء في أقل من 24 ساعة، وإلى 297 شهيدا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، و505 شهيدا بينهم 111 طفلا منذ بداية العام الجاري.

ومن جانبها، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم الإضراب الشامل في جميع مناحي الحياة بالمحافظة أمس حدادا على الشهداء.

المصدر / فلسطين أون لاين