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منذ صباح اليوم.. الاحتلال يدمر 3 منازل و3 مساجد في خان يونس

02 ديسمبر 2023 . الساعة 09:46 بتوقيت القدس
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دمر الاحتلال 3 منازل و3 مساجد في خان يونس جنوبي قطاع غزة السبت، في الوقت الذي يكثف غاراته على المدينة المحاصرة منذ استئناف حربه على القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على غزة، لليوم الـ57 لليوم الثاني بعد انتهاء هدنة دامت أسبوعا، إذ شنت طائراتها غارات على أنحاء مختلفة من القطاع، مما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء وإصابة مئات منذ انتهاء الهدنة.

اشتباكات في محاور عدة

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من جهتها، خوضها اشتباكات في محاور عدة من القطاع ووجهت ضربات صاروخية لمستوطنات عدة، أسفرت عن وقوع أضرار بالغة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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