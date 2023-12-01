اعتقال 3390 مواطنا من الضفة منذ 7 أكتوبر

قالت مؤسستا نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى مساء أمس الخميس، 3390 مواطنا، بينهم 260 اعتقلوا خلال أيام الهدنة.

وأضافت المؤسستان، في بيان مشترك، أن "حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى أكثر من 3390 حالة اعتقال".

وذكر البيان، أن هذه الحصيلة "تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

وأكد البيان أن "30 حالة اعتقال سجلت الخميس، بينما بلغت حصيلة الاعتقالات ليلة الأربعاء/الخميس 40 حالة".

ووفق المؤسستين "نفّذت قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وذكر نادي الأسير وهيئة الأسرى، أن جيش الاحتلال "اعتقل أكثر من 260 فلسطينيا، خلال أيام الهدنة".

المصدر / فلسطين أون لاين