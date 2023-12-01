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مستوطنون يهاجمون منازل ويحرقون مركبات جنوب نابلس

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مستوطنون يهاجمون منازل ويحرقون مركبات جنوب نابلس

01 ديسمبر 2023 . الساعة 08:44 بتوقيت القدس
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هاجم مستوطنون متطرفون، فجر اليوم الجمعة، منازل المواطنين وأحرقوا عددا من المركبات في قرية جالود، جنوب شرق نابلس، في الضفة الغربية المحتلة، في وقت أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال في بلدة عرابة جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت قرية جالود ورشقت منازل المواطنين بالحجارة وأحرقت عدة مركبات، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويطردونهم من القرية.

وهاجم مستوطنون مطعما واعتدوا عليه بالحجارة قرب بلدة الساوية، جنوب نابلس.

وفي تقوع، جنوب شرق بيت لحم، تصدى عدد من الشبان لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام البلدة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تعتقل الشاب أحمد زياد أبو الرُب من بلدة جلبون بجنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزبابدة، جنوب جنين.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة عرابة، جنوب جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#نابلس #الضفة الغربية

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