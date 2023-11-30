الصحة: الاحتلال ما يزال يعتقل 26 من الكوادر الصحية في غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يعتقل 26 من الكوادر الصحية في قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس أن من بين المعتقلين مدير عام مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية الذي أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقاله بزعم تعاونه منظمات إرهابية.

وطالبت وزارة الصحة في غزة كافة الجهات الدولية بالعمل الجاد والفوري من أجل إطلاق سراح المعتقلين من الكوادر الصحية

يأتي ذلك فيما حذر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في بيان من أن النظام الصحي في جميع أنحاء قطاع غزة ما يزال يتحمل فوق طاقته وسط نقص حاد في الإمدادات الطبية.

وأشار البيان إلى أن وكالات الأمم المتحدة سلمت أمس (الأربعاء) مستشفيين في مدينة غزة كميات من الأدوية المنقذة للحياة والإمدادات الجراحية (بالإضافة إلى الوقود) والتي تشير التقديرات إلى أنها كافية لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة لـ100 مريض في كل مرفق.

وبحسب البيان فإن 5 مستشفيات فقط تعمل حاليا في مدينة غزة وشمالها ولو جزئيًا، وتستقبل بعض المرضى.

المصدر / فلسطين أون لاين