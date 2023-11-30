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مقتل 3 مستوطنين وإصابات خطيرة بعملية إطلاق نار في القدس

30 نوفمبر 2023 . الساعة 17:15 بتوقيت القدس
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قُتل ثلاثة مستوطنين وأصيب سبعة آخرون بجراح متفاوتة؛ بينها "شديدة الخطورة"، صباح اليوم الخميس، بعملية إطلاق نار وقعت على مدخل مدينة القدس المحتلة، وفق ما أفاد الإعلام الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، أن "فلسطينيين اثنين، فتحا النار داخل محطة انتظار للحافلات في شارع فايتسمان على مدخل القدس؛ فقتلا ثلاثة مستوطنين، وأصابا 7 بجراح منهم 5 في حال الخطر".

ولفتت إلى أنهما (المنفذين) "كانا مسلحَّين ببندقيتي M16".

وقالت إن "شرطة الاحتلال استهدافت المنفذَين بالرصاص"؛ فاستشهدا على الفور.

من جهتها، أفادت إذاعة /جيش الاحتلال الإسرائيلي/ بأنّ "التحقيق الأولي لعملية القدس يشير إلى عملية مزدوجة تضمنت عمليتي دهس وإطلاق نار".

فيما أفادت القناة /12/ أنّ هذه العملية "الرابعة والقاسية التي نشهدها في القدس منذ بدء الحرب في غزة".

وأكدت مراسلة القناة الإسرائيلية أنّه "على الرغم من انتشار عدد كبير من عناصر الشرطة الذين هم في حال استعداد ذروة، وعلى الرغم من وجود الكثير من الإسرائيليين سواء أكانوا في الاحتياط أم مستوطنين عاديين يحملون السلاح، فإنّ التهديدات كبيرة جداً، وقد رأينا مع كل ذلك عملية تنفذ".

المصدر / وكالات
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