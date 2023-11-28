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الهلال الأحمر: الاحتلال منع إدخال وقود لمركبات الإسعاف في شمال قطاع غزة

28 نوفمبر 2023 . الساعة 20:53 بتوقيت القدس
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الهلال الأحمر": الاحتلال منع إدخال وقود لمركبات الإسعاف في شمال قطاع غزة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت إدخال شاحنة وقود إلى شمال قطاع غزة".

وأشارت الجمعية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أنها "حاولت إدخال شاحنة وقود، بالإضافة إلى 31 شاحنة مساعدات إنسانية تحتوي مواد غذائية وماء ومواد إغاثية إلى مدينة غزة والشمال، إلا أن قوات الاحتلال منعت إدخال شاحنة الوقود".

وأوضحت الجمعية أن "إدخال شاحنة الوقود كان يهدف إلى تعزيز عمل مركبات إسعاف الهلال الأحمر العاملة في شمال القطاع وعددها سبع مركبات، حيث أنها مهددة بالتوقف عن العمل بسبب نفاد الوقود".

وكانت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أفادت، اليوم الثلاثاء، أنه "نتيجة لخرق واضح من قِبل العدو لاتفاق التهدئة شمال قطاع غزة اليوم، حدث احتكاك ميداني وتعامل مجاهدونا مع هذا الخرق".

ودعت الوسطاء لـ"لضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء".

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #استهلاك الوقود #تربية الهليكوبتر

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