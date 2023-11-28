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بقيمة 8 مليارات دولار

حكومة الاحتلال تقر موازنة "غير مسبوقة" لتمويل الحرب

28 نوفمبر 2023 . الساعة 10:59 بتوقيت القدس
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صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على موازنة ملحقة "غير مسبوقة" بقيمة 8 مليارات دولار لتلبية احتياجات الحرب المدمرة التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء: "صادقت الحكومة على ميزانية جديدة بمبلغ ثلاثين مليار شيكل حتى نهاية العام الحالي، لتمويل نفقات الحرب".

وذكرت أن حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة الوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس، عارض الميزانية.

حزب الليكود

وأشارت إلى أن الوزيرين في حزب "الليكود" نير بركات وأوفير أكونيس لم يدعما الميزانية.

ويتزعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حزب "الليكود" اليميني.

وأوضحت الهيئة أن المحتجين على الميزانية يعارضون استمرار صرف الأموال لمشاريع وخطط الأحزاب المشاركة بالحكومة على حساب تكاليف الحرب.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#حكومة الاحتلال #الحرب على غزة #موازنة حرب إسرائيل

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