فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لازاريني: كلما طال أمد الحرب بغزة ابتعدنا عن الحل السياسي

أسيرات محررات: شكرا حماس على تحريرنا من سجون الاحتلال

مرصد حقوقي: أكثر من 20 الف شهيد بينهم 8176 طفلا في قطاع غزة

مشعل: طوفان الأقصى ألحقت بالاحتلال هزيمة نفسية وعسكرية واستخباراتية

إتمام المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين المقاومة والاحتلال

تشييع جثمان قيادي في "كتائب القسام" في "مخيم الرشيدية" جنوب لبنان

"الأورومتوسطي": الصحة العالمية ربما سهلت اختطاف أطباء بغزة

مدريد وبروكسل تغضبان (إسرائيل)

إجلاء 70 جريحا ومريضا من المستشفى "المعمداني"

الاحتلال ينسحب من مجمع الشفاء الطبي في غزة

عودة 134 عالقًا فلسطينيًّا إلى غزة بأول أيام الهدنة

25 نوفمبر 2023 . الساعة 09:59 بتوقيت القدس
...
عودة 134 عالقًا فلسطينيًّا إلى غزة بأول أيام الهدنة

أعلنت هيئة المعابر في قطاع غزة عودة 134 فلسطينيا من العالقين في مصر إلى قطاع غزة، أمس الجمعة، بناءً على رغبتهم، خلال اليوم الأول من الهدنة الإنسانية.

وقال هشام عدوان، الناطق باسم الهيئة في تصريح صحفي اليوم السبت: إن حركة القادمين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح أمس الجمعة شملت (33) من طاقم المستشفى الميداني الأردني و(44) للمستشفى الميداني الاماراتي و(134) من العالقين الفلسطينيين ليبلغ إجمالي عدد القادمين (211).

وذكر أن حركة المغادرة شملت 18 جريحًا و5 مرضى و21 مرافقًا بإجمالي مغادرين 44 شخصًا.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #عودة النازحين #ثورة مصر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة