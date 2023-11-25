عودة 134 عالقًا فلسطينيًّا إلى غزة بأول أيام الهدنة

أعلنت هيئة المعابر في قطاع غزة عودة 134 فلسطينيا من العالقين في مصر إلى قطاع غزة، أمس الجمعة، بناءً على رغبتهم، خلال اليوم الأول من الهدنة الإنسانية.

وقال هشام عدوان، الناطق باسم الهيئة في تصريح صحفي اليوم السبت: إن حركة القادمين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح أمس الجمعة شملت (33) من طاقم المستشفى الميداني الأردني و(44) للمستشفى الميداني الاماراتي و(134) من العالقين الفلسطينيين ليبلغ إجمالي عدد القادمين (211).

وذكر أن حركة المغادرة شملت 18 جريحًا و5 مرضى و21 مرافقًا بإجمالي مغادرين 44 شخصًا.

المصدر / فلسطين أون لاين