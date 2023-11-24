الاحتلال ينسحب من مجمع الشفاء الطبي في غزة

انسحب جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، اليوم الجمعة، من مجمع “الشفاء” الطبي بمدينة غزة بعد نحو 10 أيام على اقتحامه وتدمير أجزاء واسعة فيه.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال انسحب تمن مجمع الشفاء الطبي بعد تفجير العديد من مرافق المشفى بعد الكثير من المزاعم عن وجود أنفاق ومكاتب لحماس بالمشفى فشل في إثباتها، وجاء التفجير لتدفن قوات الاحتلال أي شواهد على إجرامها وكذبها.

وأوضحت المصادر أن جيش الاحتلال فجر مولدات الكهرباء بالمستشفى وأجهزة طبية بينها أجهزة أشعة إضافة لمضخات الأكسجين، قبل الانسحاب منه.

كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في بعض أقسام ومباني المستشفى الأكبر بالقطاع، وفق المصادر ذاتها.

وذكر مصدر طبي في المجمع لوكالة "الأناضول"، أن نحو 180 مريضا و7 من الأطقم الطبية ما زالوا متواجدين في مشفى الشفاء.

وبين أن “المرضى والجرحى لا يستطيعون الحركة بسبب إصاباتهم بكسور خطيرة ويجب نقلهم بسيارات إسعاف خاصة”

وأشار المصدر إلى أن “نحو 19 بين الجرحى والمرضى مهددون بفقدان حياتهم بسبب خطورة حالاتهم الصحية”.

وقال إن “الجرحى والأطقم الطبية في المستشفى لا يتوفر لديهم أي طعام وكميات قليلة من المياه فقط”، مناشدا الجهات المختصة “بسرعة العمل على إخراجهم من مشفى الشفاء بأسرع وقت”.

وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري اقتحم جيش الاحتلال مجمع الشفاء، بعد حصاره لعدة أيام تخللها قصف متكرر على المشفى.

المصدر / الأناضول