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إصابات بين الفلسطينيين في محيط سجن "عوفر" الإسرائيلي

24 نوفمبر 2023 . الساعة 17:45 بتوقيت القدس
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إصابات بين الفلسطينيين في محيط سجن "عوفر" الإسرائيلي

أصيب طفل ومصوّر صحفي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عقب قمعها المواطنين وذوي المعتقلات والمعتقلين الأطفال والصحفيين، الذين ينتظرون الإفراج عن بناتهم وأبنائهم، أمام سجن "عوفر" العسكري المقام على أراضي بلدة "بيتونيا" غرب رام الله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طفلا (16 عاما) أصيب برصاص الاحتلال الحي أمام سجن "عوفر" العسكري، وجرى نقله إلى المستشفى.

ومنذ ساعات بعد الظهر، تجمع عدد من الفلسطينيين وذوي المعتقلات والمعتقلين الأطفال أمام مدخل سجن "عوفر" العسكري، لاستقبال بناتهم وأبنائهم المنوي الإفراج عنهم ضمن "صفقة تبادل".

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة طفل بالرصاص الحي، ومصور صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الساق.

المصدر / وكالات
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