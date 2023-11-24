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بدء سريان أول اتفاق هدنة إنسانية مؤقتة في غزة

24 نوفمبر 2023 . الساعة 08:06 بتوقيت القدس
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بدء سريان أول اتفاق هدنة إنسانية مؤقتة في غزة

 بدأ عند السابعة من صباح اليوم الجمعة سريان أول اتفاق هدنة إنسانية مؤقتة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ودخل اتفاق الهدنة حيز التنفيذ عند الساعة الـ7 صباحا بالتوقيت المحلي ولوحظ معه غياب تحليق الطائرات الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة.

ومن المقرر أن يتبع ذلك إطلاق سراح 13 من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة عند الساعة الـ4 عصر اليوم.

ويمثل الاتفاق الذي جرى بعد أسابيع من وساطة قطر ومصر أول تهدئة ووقف لإطلاق النار بين الجانبين منذ بدء (إسرائيل) حربها على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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