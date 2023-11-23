الاحتلال يُدمّر ثلاثة مساجد في خان يونس

قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي دمر 3 مساجد في مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، ليرتفع عدد المساجد التي دمرها الاحتلال إلى 88 مسجدًا بشكل كلي، منذ بداية العدوان الإسرائيلي.

وأوضح "الإعلام الحكومي" في بيان صحفي أن الاحتلال دمّر "كليًا" 85 مسجدًا، وبلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً جزئياً 174 مسجداً، إضافة إلى استهداف 3 كنائس.

وأشار مدير المكتب الإعلامي، إسماعيل ثوابتة، إلى أن آبار المياه لا تعمل في شمال غزة بسبب غياب الكهرباء والوقود، موضحا "نحن على أبواب مجاعة حقيقية في شمال القطاع، لأن الاحتلال رفض السماح بدخول الغذاء".

ونبه إلى "تفاقم وتردّي" الحالة الإنسانية وبشكل غير مسبوق، وازدياد الوضع الميداني كارثيةً وسوءاً "بشكل لم يمر على قطاع غزة من قبل".

واستغرب ثوابتة، موقف الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من اعتقال مدير مجمع الشفاء بغزة محمد أبو سلمية من قبل قوات الاحتلال.

وحمّل "الإعلامي الحكومي"، الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الجرائم المتواصلة ضمن الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة وعلى المستشفيات.

المصدر / فلسطين أون لاين