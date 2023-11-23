يونيسيف: غزة أخطر مكان في العالم للأطفال

وصفن المديرة العامة لمنظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) قطاع غزة بأنه أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال، وقالت إن "آثار العنف الذي يرتكب ضد الأطفال في غزة كارثية وعشوائية".

وقالت كاثرين راسل أمام مجلس الأمن الدولي، إن ما يزيد على 5300 طفل فلسطيني استشهدوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأفادت راسل -التي زارت غزة الأسبوع الماضي- أن التكلفة الحقيقية لهذه الحرب ستُقاس بحياة الأطفال، أولئك الذين لقوا حتفهم بسبب العنف وأولئك الذين تغيرت حياتهم للأبد، وأضافت أنه بدون نهاية للقتال ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، ستستمر التكلفة في الزيادة بشكل كبير.

من جهتها، قالت سيما باحوس المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، "أخبرتنا النساء في غزة أنهن يتضرعن من أجل السلام، ولكن إذا لم يتحقق السلام، فإنهن يتمنين الموت السريع، وهن نائمات وأطفالهن بين أذرعهن. ينبغي أن نشعر بالعار جميعا إذا دعت أيّ أمّ في أي مكان، بمثل هذا الدعاء".

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم أمام مجلس الأمن إن هناك 5500 امرأة حامل من المتوقع أن تلد في غزة في الشهر المقبل.

وأضافت أن كل يوم تلد نحو 180 امرأة في ظل ظروف مروعة، ومستقبل أطفالهن حديثي الولادة تحوطه الشكوك، وأردفت أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يشعر بالقلق أيضا بشأن نحو 7 آلاف امرأة أنجبن خلال الأيام الـ47 الماضية ويفتقرن إلى الرعاية والمياه والصرف الصحي والتغذية.

المصدر / وكالات